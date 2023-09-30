О том, что наша страна сможет полноценно подготовиться к членству в Европейском Союзе лишь на течение нескольких лет, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, опубликованное в Politico.

По словам Шмыгаля, на данный момент Киев прилагает максимальные усилия для того, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС, тем самым не собираясь мириться с замедленным вариантом вступления, и, поскольку данный процесс «чрезвычайно важен для всех украинцев», то вскоре, на протяжении 2-х лет, «мы будем полностью готовы стать частью Европейского Союза».

Премьер-министр Украины подчеркнул — все 7-мь условий, выдвинутых Еврокомиссией в июне прошлого года, выполнены Киевом, потому «мы готовы перейти к последующему этапу процесса вступления». В частности, последнее, 7-е условие по признанию прав национальных меньшинств, было урегулировано Кабмином после недавно принятого соответствующего постановления.

Ранее мы писали о том, как глава Европарламента Роберта Метсола высказывалась о возможных сроках начала переговоров об интеграции Украины в ЕС.