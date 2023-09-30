О том, что путинская армия пытается наступать лишь рядом с Клещеевкой, Донецком, Работино и Вербовым, а на остальных направлениях — несколько иная обстановка, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, размещенную в официальном Facebook-аккаунте Генерального штаба ВСУ.

Как стало известно, на протяжении минувших суток, на передовой зафиксировано не менее 44 боевых столкновения: в районе Бахмута, враги пытались отбить позиции рядом с Клещеевкой, но к югу от города-крепости, подразделения ВСУ ведут результативные штурмовые действия.

Также, поблизости от временно захваченного Донецка, оккупанты осуществили 20 штурмов, закончившихся неудачей — речь идет о населенных пунктах Тоненькое, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское и Авдеевка.

На Запорожье захватчики безуспешно атаковали рядом с Работино и Вербовым, при этом, на этом фронтовом участке бойцы Сил Обороны не прекращают наступательную операцию по направлению к Мелитополю — именно здесь российские войска вторжения «истощаются» и несут огромные потери в «живой силе» и бронетехнике.

Ранее мы писали о том, что в Сеть попало невероятное видео парной работы штурмовой авиации ВСУ по врагу.