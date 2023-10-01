О том, что в ночь на 1-е октября, средствами ПВО на Юге было ликвидировано 15 «Шахедов», из них 14 — в небе над Одесчиной, а 1 — над Николаевщиной, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря ОК «Юг» Натальи Гуменюк, прозвучавшее в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, «вторая армия мира» вновь нанесла дроновый удар смешанного типа, пытаясь спутать маршруты следования и предельно перегружать систему ПВО. В частности, вследствие такой коварной тактики, в Николаевской области зафиксировано попадание в склады — сейчас идет разборка завалов и устранение пожара. На данный момент, никакой информации о пострадавших нет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Братчук раскрыл особенности ночного удара оккупантов 1-го октября.