О том, что президент Словакии Зузана Чапутова отказалась предоставлять следующий пакет военной помощи Украине, поскольку на местных выборах в парламент большинство голосов получила антиукраинская партия «Smer-SD», возглавляемая пророссийским политиком и бывшим премьер-министром Робертом Фицо, пишет «НБН», ссылаясь на Dennik N.

Как стало известно, Минобороны Словакии уже собрало обновленный пакет военной поддержки для Украины, однако Чапутова решила выступить против его отправки. По словам спикера президента Мартина Стрижинца, подобным образом Чапутова выказала уважение итогам демократических выборов, победитель которых, глава партии «Smer-SD», давал обещания своим избирателям «не давать Украине ни одного патрона».

Президент Словакии полагает, что пренебрежение позицией «Smer-SD» и аналогичных политических фракций, может сформировать «досадный прецедент» в грядущем.

Ранее мы писали о том, как премьер-министр Венгрии Орбан радостно оценил победу Роберта Фицо.