О том, что эксперты-криминалисты Нацполиции закончили идентификацию останков всех погибших из-за ракетной атака РФ на кафе в селе Гроза, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале главы МВД Украины Игоря Клименко.

По словам Клименко, войска государства-террориста убили прямым попаданием «Искандера» 59 мирных гражданских, являющихся пенсионерами, медиками, фермерами, учителями и предпринимателями. 19 человек удалось идентифицировать благодаря мобильным ДНК-лабораториям: специалисты круглосуточно брали образцы у родственников жертв, сопоставляли генетические профили, чтобы отыскать совпадения фрагментов материала.

Также, двух человек смогли верифицировать только по остаткам ДНК-материала на личных вещах, изъятых в жилье погибших, так как прямых родственников у них не было, а одного 60-летнего мужчину установили, собрав из 20-ти частей тела.

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