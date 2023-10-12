О том, что выведение из строя российского патрульного корабля «Павел Державин» поблизости с временно захваченным Севастополем окончательно подтверждено, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, размещенное в Telegram-канале «Радио Свободы».

По словам Плетенчука, на данный момент он не уполномочен раскрывать всех подробностей, касающихся данного инцидента, однако сам факт подрыва вражеского плавсредства может подтвердить, одновременно уточнив, что указанный корабль относится к флоту страны-агрессора, хотя ранее у Украины и было судно с аналогичным названием.

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