О том, что именно СБУ при поддержке ВМС ВСУ осуществили атаки на ракетоноситель «Буян» и патрульный корабль «Павел Державин», применив инновационные ударные аквадроны, пишет «НБН», ссылаясь на источники «Укринформа».

Как стало известно, и сегодняшний удар по ракетоносителю «Буян-М», и позавчерашняя операция по подрыву «Державина», являются делом рук СБУ совместно с ВМС ВСУ. После взрыва на «Державине», тральщики и водолазы ЧФ РФ не смогли выявить признаков украинского «ноу-хау». Кроме того, вчера, 12-го октября, была совершена попытка потопить и подлодку «Алроса», но та в итоге сумела сбежать от «наших разработок».

Впрочем, носителю крылатых ракет «Буяну-М» не удалось повторить «подвиг» вышеуказанной подлодки, и сегодня этот корабль был «поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением «Морських малюків».

Ранее мы писали о том, что в Севастополе на ракетном корабле РФ прогремел взрыв, «губернатор» сообщил «причину» громких звуков.