О том, что стремление «освободителей» осуществить успешный прорыв у Авдеевки в Донецкой области, фиксирующееся в течение последних суток, полностью провалилось, и, судя по всему, вскоре россияне попросту уткнутся в «бетонную стену», пишет «НБН», ссылаясь на материал «Института изучения войны» (ISW).

Как стало известно, все предварительные заявления, касающиеся «российского контроля» над Авдеевским коксохимическим заводом, не имеют под собой никаких оснований — защитники нашей страны не прекращают отражать атаки захватчиков вокруг Авдеевки. По словам одного из российских военных блогеров, ВСУ успели расставить минные поля, что существенно замедляет продвижение россиян на Авдеевском направлении.

Также, доброволец из 4-й бригады так называемой «ЛНР» (2-й армейский корпус, Южный военный округ) отметил — изношенные стволы минимизируют точность артиллерии ВС РФ у Авдеевки, и если путинская армия и «сожмет [украинский] периметр», овладев менее укрепленной территорией вблизи этого важного города, то российское командование неверно истолкует такие ограниченные продвижения, и попытается интенсифицировать наступательные усилия, но, в итоге, оккупанты смогут лишь «бить по бетонным укреплениям», пока их силы не истощатся.

Ранее мы писали о том, что офицер ВСУ объяснил, почему оккупантам важно захватить и полностью уничтожить Авдеевку.