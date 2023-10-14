О том, что бойцы экспедиционного корпусу морской пехоты США пока только приступили к интенсивной подготовке к вероятному участию в эвакуационных мероприятиях в Израиле, пишет «НБН», ссылаясь на материал CNN.

Как стало известно, 26-м экспедиционным подразделением морской пехоты США, относящимся к силам экстренного реагирования, способным проводить спецоперации, начаты некоторые подготовительные действия — бойцы ожидают приказа приблизиться к Израилю для укрепления плацдарма, предназначенного для высадки прочих подразделений американской армии.

Несмотря на то, что подобного приказа морпехам пока отдано не было, следует учитывать — на протяжении последних дней функционеры Минобороны США многократно повторяли, что «Пентагон сможет при необходимости быстро направить дополнительные силы в регион».

Ранее мы писали о том, что в Пентагоне пояснили, смогут ли США одновременно поддерживать Украину и Израиль.