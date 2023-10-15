О том, что вследствие успешных ударов Украины надводными беспилотниками, РФ приступила к перегруппировке кораблей поближе к Новороссийску, но вероятность ракетных обстрелов остается, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы пресс-центра ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

Гуменюк отметила — сейчас корабельная группировка РФ в водах Черного моря состоит из 12 единиц, разбросанных от района восточного побережья Крымского полуострова до Новороссийска (из-за боязни новой атаки аквадронов), при этом, россияне располагают одним подводным ракетоносителем, который может осуществить запуск 4 крылатых «Калибров».

Спикер ОК «Юг» подчеркнула — необходимо помнить о ракетной угрозе, поскольку ее степень достаточно высока. В частности, несмотря на то, что передислокация ЧФ РФ действительно направлена ближе к Новороссийску, «память у них короткая», и перемещение кораблей в этот район не станет препятствием для крылатых ракет.

Ранее мы писали о том, что в ночь на это воскресенье, в Запорожье прозвучала серия громких взрывов.