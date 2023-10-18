О том, что сегодня, 18-го октября, российские войска вторжения нанесли масштабный ракетный удар по территории Днепропетровской области, включая и центр региона, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале главы МВД Украины Игоря Клименко.

По словам Клименко, вследствие очередного обстрела россиян, направленного на гражданское население, в населенном пункте Обуховка на Днепропетровщине погибла 31-летняя женщина, и еще 4 человека — получили травмы различной степени тяжести.

Как стало известно, захватчики фактически разрушили 8 жилых домов в частном секторе. На местах инцидентов сейчас задействованы специалисты-спасатели, полицейские и бригады медицинской службы. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

Ранее мы писали о том, что в Запорожской ОВА сообщили о числе жертв ночной атаки, раскрыв, каким типом ракеты РФ ударила по центру города.