О том, что в зоне, подконтрольной ОСУВ «Таврия», враги продолжают пытаться взять в окружение Авдеевку, но все 5 штурмов «освободителей» успешно отражены, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт объединенного пресс-центра Сил Обороны Таврического направления.

Как стало известно, на Марьинском и Шахтерском направлениях, защитниками нашей страны было отбито более 20 атак россиян — речь идет о районах Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области, включая 2 штурма путинской армии к югу от Золотой Нивы и Пречистовки Донецкой области. Кроме того, на Запорожском направлении враги безрезультатно попытались вернуть утраченные позиции к юго-западу от Работино на Запорожье, — воины ОСУВ «Таврия» продолжают наступательную операцию, имея частичный успех южнее данного населенного пункта.

Стоит отметить, что за минувшие 24 часа, только на этих направлениях, войска Путина не досчитаются 288 человек, 5 ББМ, 4 артсистем, 1 самолета Су-25, 3 беспилотников, 2 авто и 1 склада с боеприпасами.

Ранее мы писали о том, что Путин заявил о «готовности» Украины к переговорам с Российской Федерацией.