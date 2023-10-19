О том, что помимо пятого «приземленного» вражеского штурмовика Су-25 на Донетчине, войны нашей армии имеют еще и некоторый успех к юго-западу от Вербового (Запорожская область), пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.
В частности, суммарные потери оккупантов за минувшие сутки составили:
- в «живой силе» — 322 человека;
- 3 устаревших танка;
- 3 боевые бронированные машины;
- 12 артсистем;
- 2 ракетные системы залпового огня;
- тот самый Су-25;
- 13 дронов;
- 7 единиц авто- и спецтехники.
Тарнавский добавил — стараясь избежать подобных потерь, оккупанты начали использовать гражданских как «живой щит»: «освободители» массово заселяются в многоэтажные дома Токмака в Запорожской области, включая и квартиры, где проживает местное население.
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