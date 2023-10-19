О том, что помимо пятого «приземленного» вражеского штурмовика Су-25 на Донетчине, войны нашей армии имеют еще и некоторый успех к юго-западу от Вербового (Запорожская область), пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

В частности, суммарные потери оккупантов за минувшие сутки составили:

в «живой силе» — 322 человека;

3 устаревших танка;

3 боевые бронированные машины;

12 артсистем;

2 ракетные системы залпового огня;

тот самый Су-25;

13 дронов;

7 единиц авто- и спецтехники.

Тарнавский добавил — стараясь избежать подобных потерь, оккупанты начали использовать гражданских как «живой щит»: «освободители» массово заселяются в многоэтажные дома Токмака в Запорожской области, включая и квартиры, где проживает местное население.

Ранее мы писали о том, что российские «военкоры» сообщили о ликвидации в Украине одиозного «Бабая».