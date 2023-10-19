О том, что на протяжении последних 24 часов, «освободители» 123 раза наносили удары по городам и селам в данном регионе, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

Как стало известно, 107 обстрелов из артсистем пришлись по Гуляйполю, Орехову, Работино, Левадному, Преображенке, Малиновке, Малым Щербакам, Пятихаткам, Каменскому, Приморскому, Новояковлевке и другим городам и селам, расположенных у линии фронта.

Кроме того, российская армия вторжения осуществила ракетную атаку на Запорожье, 11 раз запускала ударные беспилотники по Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Новодаровке, Чаривному, Малиновке, Малой Токмачке, Работино и Затишью, 3 раза совершила обстрела из РСЗО по Малиновке и Малой Токмачке, а также сбросила авиабомбу на Новодаровку.

Ранее мы писали о том, что сегодняшним утром во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремели взрывы.