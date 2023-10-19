О том, что на территории города Херсон вновь раздаются взрывы, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале главы местной ГВА Романа Мрочко.

По словам Романа Мрочко, российские войска вторжения наносят артиллерийские удары по Корабельному району и центральной части города, с позиций, обустроенных на временно оккупированном Левобережье.

Глава Херсонской ГВА добавил — сведения о разрушениях или пострадавших пока не поступали, и людям следует и далее находиться в укрытиях.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ночь на этот четверг, 19-е октября, армия Путина вновь нанесла удар БПЛА по городу Сумы.