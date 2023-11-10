О том, что огневое поражение 2-х российских малых кораблей у Крымского полуострова просигнализирует государству-террористу об одном — бесконтрольное нахождение флота РФ в этой части Черного моря становится невозможным, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы объединенного пресс-центра ОК «Юг» Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, о проведении этой успешной операции уже официально отчитались в Главном управлении разведки Минобороны Украины, и подобная «акция» должна стать «очень мощным сигналом для оккупантов», указывающим на то, что пребывание единиц их корабельного флота в западной части акватории Черного моря уже не представляется возможным.

При этом, глава пресс-центра ОК «ЮГ» подчеркнула — если сегодняшнее предупреждение не дойдет до прочих плавсредств российского флота вторжения, то и для них может наступить «феерический финал».

Ранее мы писали о том, где именно ВСУ поразили два скоростных десантных катера РФ.