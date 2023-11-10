О том, что не только Авдеевку, но и прочие села и города указанной области пострадали от военных преступлений «освободителей» — есть множество разрушений и несколько раненых, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт и.о. главы Донецкой ОВА Игоря Мороза.

Как стало известно, на Волновахском направлении вследствие обстрелов зафиксированы повреждения у 2 домов на территории Максимовки Угледарской общины. На Донецком направлении: на территории Марьинской общины травмирован 1 человек в Александрополе, а также нанесены удары по Красногоровке и Новомихайловке. В Авдеевке также есть ранения у 1 человека — россияне осуществили на этот город несколько атак с применением артиллерии и ракет. В Кураховской общине частично разрушено более 10 домовладений в Кураховке, и под вражеский огонь попали Дачное, Янтарное и Ильинка.

На Горловском направлении — есть повреждения у 7 домовладений в Торецкой общине: 5 в Железном и 2 в Южном. В Часовоярской общине — повреждены 2 многоэтажных жилых здания, частное домовладение и промышленная постройка, а на Лисичанском направлении разрушен дом в Серебрянке Северской общине.

Ранее мы писали о том, что мэр Скадовска рассказал о ситуации в городе после удара по месту базирования оккупантов.