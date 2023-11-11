О том, что и вечером пятницы, в Коломне в Московской области, около Конструкторского бюро машиностроения также было «неспокойно», поскольку «работала» украинская военная разведка, пишет «НБН», ссылаясь на материал «РБК-Украина».

Как стало известно, последний указанный объект был атакован ударными дронами, и российские средства ПВО не слишком справились с ликвидацией этих БПЛА. Отметим, что в это Конструкторское бюро разрабатывает минометы, противотанковые пушки Б-10 и Б-11, ПЗРК «Игла» и «Стрела», а также производит ПТРК «Шмель» и «Малютка», включая оперативно-тактические ракетные комплексы «Ока», «Точка-У» и различные варианты «Искандеров».

Отметим, что в соответствии с данными «РБК-Украина», за всему вышеописанными операциями стоит Главное управление разведки Минобороны. Ожидается, что официальное подтверждение вскоре поступит.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГУР раскрыли, кто стоит за ликвидацией подполковника ФСБ в Брянской области.