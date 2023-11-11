О том, что с вечера пятницы по утро этой субботы, путинская армия атаковала нашу страну дронами-камикадзе и ракетами, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-аккаунт Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, 31 «Шахед» был запущен с 3-х направлений — из Приморско-Ахтарска, Курска и мыса Чауда. Благодаря работе истребительной авиации, зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны, ликвидировано 19 вражеских БПЛА, которые «вторая армия мира» направила на прифронтовые регионы. В частности, противовоздушная оборона эффективно отработала над Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областями.

Также, 1 управляемую авиаракету Х-31 захватчики выпустили из вод Черного моря, 1 противокорабельный «Оникс» — с территории временно оккупированного Крыма, и 1 модифицированную ракету от ЗРК С-300 — из Белгородщины.

Ранее мы писали о том, что мэр Киева Кличко сообщил об утренней атаке РФ на город.