О том, что по причине присутствия кораблей ракетоносителей в пунктах базирования, включая частичную их готовность к выходу на боевое дежурство, для Украины сохраняется довольно высокая степень ракетной опасности нанесения удара из акватории Черного моря, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы объединенного пресс-центра ОК «Юг» Натальи Гуменюк, озвученное в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, враги несколько сократили численность кораблей на боевом дежурстве в водах Черного моря, оставив лишь два боевых плавсредства, которые контролируют надводную обстановку и ведут пограничное патрулирование. Впрочем, «наличие кораблей-ракетоносителей в пунктах базирования», а также их потенциальная готовность к боевому дежурству, делают «уровень ракетной угрозы из акватории Черного моря достаточно высоким».

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