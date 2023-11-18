О том, что украинская армия не прекращает ведения боевой работы на Левобережье в Херсонской области, продолжая удерживать «зачищенные» участки фронта, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы пресс-центра ОК «Юг» Наталии Гуменюк, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, это один из самых трудных фронтовых участков на Южном направлении, и не все результаты неоконченной работы на Левобережье подлежат огласке — существуют огромные различия между терминами «закрепились» и «закрепляются».

Спикер ОК «Юг» акцентировала:

Мы продолжаем боевую работу, и подразделения морской пехоты работают мощно.

Кроме того, Гуменюк подчеркнула — «освободители» пытаются «компенсировать» успехи украинской армии на указанном направлении, активизировав применение тактической авиации и ударных дронов.

Ранее мы писали о том, что Силы Обороны Юга сообщили о последствиях вражеского ночного удара по Одесчине.