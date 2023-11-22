О том, что вопреки весьма сложным погодным условиям, бойцы Сил Обороны эффективно обороняются на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях, а на Юге нашей страны, наоборот, — сохраняют темпы наступательной операции, пишет «НБН», ссылаясь официальный Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Помимо вышеописанного отчета, на селекторном совещании, которое прошло сегодня, 22-го ноября, украинский лидер сообщил — государство-террорист использует своих заключенных для перекрытия существенных потерь в «живой силе», которые войска вторжения РФ фактически несут на всех участках фронта. Кроме того, Украина продолжает получать боеприпасы, различную технику и оборудование, которые равномерно распределяются между подразделениями ВСУ.

Ранее наш информационный портал писал о том, что уровень доверия россиян к армии Путина резко снизился.