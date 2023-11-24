О том, что конгрессмен от демократической партии Майк Квигли полагает — законопроект, касающийся выделения средств Украине, обязательно примут еще до наступления Рождественских праздников в США (до 25-го декабря текущего года), пишет «НБН», ссылаясь на материал «Голоса Америки».

По словам Квигли, ранее велись интенсивные дискуссии как в Палате представителей, так и в Сенате, но уже известно, что со следующей недели американские чиновники, после завершения празднования Дня Благодарения (23-е ноября), можно будет перейти к серьезному обсуждению данного вопроса. Таким образом, у функционеров США останется лишь 3 недели до Рождественских праздников, но, конгрессмен-демократ уверен — такое важное решение смогут успеть принять и за 2, в составе «большого пакета».

Квигли акцентировал:

Мы не должны балансировать над пропастью с вопросом, который настолько критически важен сейчас.

Ранее мы писали о том, что стало известно, какой процент американцев осуждает размер помощи, выделяемой Украине.