О том, что во время встречи сторон, произошедшей весной 2022-го года, РФ пообещала завершить войну с Украиной, только если Киев даст согласие не вступать в Североатлантический Альянс, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение главы украинской делегации на тех переговорах с российскими представителями, нардепа Давида Арахамии (возглавляет партию «Слуга народа»), прозвучавшее в интервью для YouTube-канала «Наталии Мосейчук».

По словам Арахамии, Россия требовала, чтобы Украина взяла нейтралитет, поскольку это было «самым большим для них делом». В частности, Кремль был готов закончить войну, если наша страна последует примеру Финляндия, и даст обязательство, что не откажется от вступления в НАТО.

Впрочем, вопреки тому, что данный пункт был ключевым, российская делегация не смогла «дожать» Украину до подписания подобного соглашения по двум причинам:

первая — необходимо было внести изменения в Конституцию страны (в основополагающем документе закреплено стремление Украины вступить в НАТО);

вторая — полное недоверие к российской стороне (Москва может не выполнить соглашение, так как Киеву не предоставлены никакие «гарантии безопасности»).

Помимо всего вышеописанного, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находящийся в тот момент Киеве, настоятельно порекомендовал правительству Украины ничего, а «просто воевать».

Ранее мы писали о том, что Арахамия обсуждал с СБУ возможность сотрудничества с депутатами от «ОПЗЖ».