О том, что в столице нашей страны возросла численность пострадавших вследствие массированного удара «Шахедами», произошедшего как ночью, так и утром 25-го ноября, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, на территории Соломенского района, упавшие обломки беспилотника спровоцировали пожар в помещении детсада, одновременно повредив окна в соседних домах, и разрушив второй этаж жилой 5-этажки, в которой заблокированными оказались две женщины (вызволены и эвакуированы спасателями).

Также, на территории Днепровского районе небольшой обломок дрона-камикадзе свалился на лестничную клетку верхнего этажа жилого дома — без пожара и пострадавших. В Голосеевском районе части беспилотника упали на 4-этажный жилой дом — по предварительным данным тоже не пострадал.

Однако, в результате этой атаки, суммарно в столице пострадали 5 человек, включая 11-летнего ребенка — всем киевлянам уже оказана медпомощь или на местах, или в травмпункте, без отправки на госпитализацию.

Ранее мы писали о том, как Зеленский жестко высказался о российской атаке «Шахедами» 25-го ноября.