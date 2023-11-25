О том, что Украина договорилась с представителями стран-партнеров относительно получения военных кораблей, которые будут обеспечивать стабильное и безопасное прохождение судов через «зерновой коридор» в водах Черного моря, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Владимира Зеленского, прозвучавшее на конференции «Grain from Ukraine», и опубликованное «Украинской правдой».

По словам Зеленского, вышеописанные военные корабли станут сопровождать торговые суда в море, полноценно гарантируя их безопасность, благодаря заключению «конкретных договоренностей», выполнение которых произойдет в «ближайшем будущем».

Кроме того, Одесскую область защитят дополнительными «мощными» системами ПВО, о которых также договорились с союзниками, положительно согласовав этот вопрос.

Ранее мы писали о том, как Зеленский жестко высказался о российской атаке «Шахедами» 25-го ноября.