О том, что по мнению украинских военных, данные кадры вовсе не содержат какой-либо «чувствительной информации», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение представителя командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, озвученное в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, он ознакомился с вышеописанным видео, однако не увидел в нем «ничего такого», что должно вызывать беспокойство. В частности, работа ПВО показывалась неоднократно, и даже командующий Воздушными Силами у себя в Telegram-канале время от времени высказывает благодарность нашим защитникам, публикуя аналогичные видео. Таким образом, никаких претензий у указанным СМИ попросту не может быть.

Кроме того, спикер Воздушных Сил добавил — в Сети запрещается размещать лишь фото/видео, на которых видно местоположение средств ПВО:

Чувствительная информация — это когда видно место пуска зенитной ракеты. Противник может это же видео иметь с нескольких точек, и на перекрестке этих точек можно безошибочно определить, откуда именно производился пуск.

Ранее мы писали о том, что Игнат раскрывал технические отличия «Шахедов», запущенных РФ по Украине 25-го ноября.