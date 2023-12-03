О том, что темп боевых действий на фронте может существенно замедлиться из-за осложнения погодных условий, но похолодание, ветер, грязь и снег не остановят войну на продолжительное время, пишет «НБН», ссылаясь на «Институт изучения войны» (ISW).

Как стало известно, российские «военкоры» утверждали — порывы сильного ветра под Бахмутом и на западе Запорожья, не давали оккупантам использовать дроны и артсредства в течение последних 2-х дней. Кроме того, дожди не позволяют «освободителям» проводить разведку с воздуха в районе Вербового (9 километров восточнее Работино), а затопление местности усложняет продвижение вражеской пехоты и колесной техники в западной части Запорожской области.

То есть российские войска вторжения передвигаются исключительно на гусеничной бронетехнике или бросают на штурмы лишь пехоту, пока ВСУ ведут интенсивный артиллерийский огонь по противнику, вопреки плохим погодным условиям на указанном направлении.

Ранее мы писали о том, что россияне расстреляли бойцов ВСУ, которые сдавались в плен из-за отсутствия БК.