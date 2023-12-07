О том, почему не следует позволять Венгрии оказывать давление на прочих членов ЕС, вопреки угрозам Орбана о блокировании переговоров относительно вступления Украины, пишет «НБН», ссылаясь на высказывание вице-президента фракции социалистов и демократов Европарламента Педро Маркеса, опубликованное в The Guardian.

По словам Маркеса, вышеописанные манипуляции Будапешта должны показаться явным сигналом тревоги лидерам государств Евросоюза, и срочно необходимо прекратить «терпеть шантаж со стороны какого-то авторитарного лидера».

В частности, такие угрозы обоснованно считаются неприемлемыми, поскольку через непродолжительный период может возникнуть впечатление — Орбан добился желаемого результата шантажом, получив «свои 30 млрд евро в обмен на милостивое разрешение Евросоюзу продолжать помогать Украине».

Кроме того, вице-президент фракции Европарламента акцентировал — Евросоюзу лучше экстренно отказаться от правила, в соответствии с которым все решения касательно расширений блока должны приниматься при полном консенсусе.

Прямая речь Маркеса:

Когда вы вступаете в ЕС, это означает, что вы — демократическая страна. Полагаю, мы не предвидели, что и демократия может быть коррумпирована изнутри.

Ранее мы писали о том, что СМИ сообщили о подготовке переговоров Зеленского и Орбана.