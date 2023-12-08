О том, что в нашей стране, вследствие массированной ракетной атаки страны-агрессора, произошедшей этим утром, погибли 2 человека, и еще у 7 — ранения различной степени тяжести, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, Россия не прекращает ракетного террора, направленного на мирное населения — утром пятницы захватчики выпустили по украинским городам 19 ракет, и только благодаря результативной работе средств и сил ПВО, большинство вражеских целей было сбито.

Однако, в Павлоградском районе на Днепропетровщине из-за этого обстрела пострадали 4 человека и 1 погиб. В Кирилловской общине Купянского района на Харьковщине — 1 погибший и 1 пострадавший. Также, в Харькове в результате российского удара по гражданской инфраструктуре — 2 человека ранены.

Ранее мы писали о том, что глава ОВА сообщал о последствиях ракетной атаки на Киевщину.