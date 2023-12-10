О том, что украинские воины стойко удерживают оборонные позиции, интенсивно нанося «освободителям» весомые потери, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт Объединенного пресс-центра Сил Обороны Таврического направления.

Как стало известно, подразделениями Сил Обороны успешно отбито 19 штурмов захватчиков к востоку от Новобахмутовки и в окрестностях Авдеевки, Тоненького и Первомайского. Также, на Марьинском направлении защитники нашей страны усиленно сдерживают противника у Марьинки, Победы и Новомихайловки, отразив 8 атак. Кроме того, на Шахтерском направлении ВСУ смогли отбить 2 атаки оккупантов у Старомайорского на Донетчине, а на Запорожье — 3 атаки у Новопокровки и к западу от Работино.

Следует отметить, что благодаря эффективной «работе» украинской армии, россияне не досчитаются, только за сутки:

337 «живой силы»;

9 единиц военной техники (из них — 5 ББМ и 1 артсистема);

3 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Ранее мы писали о том, что в ISW опровергли утверждения оккупантов об отходе ВСУ с позиций на Левобережье Херсонщины.