О том, что по мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, лидеры Евросоюза в состоянии задействовать альтернативный механизм для выделения Украине 50 млрд евро финансовой поддержки, исключив согласие Будапешта, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

По словам Орбана, Украине ранее намеревались выделить средства из бюджета Евросоюза, однако Венгрия хочет, чтобы данные деньги предоставлялись из иных источников. В частности, главы 26-ти государств-членов ЕС располагают возможностями отказаться от привлечения европейского бюджета, таким образом игнорируя мнение Венгрии, и взяв так называемый «совместный займ».

Кроме того, премьер-министр Венгрии в очередной раз подчеркнул свою антиукраинскую позицию:

Я убежден, что выделить Украине 50 млрд евро из бюджета ЕС на 5 лет… Это плохое решение.

Ранее мы писали о том, как Кулеба высказывался о поступке Шольца в отношении Орбана на саммите ЕС.