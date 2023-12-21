О том, что защитники нашей страны и российские войска вторжения также не прекращают позиционных встречных боев на границах Донецкой и Запорожской областей, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице американского «Института изучения войны» (ISW).

Аналитики «Института изучения войны» указали — в соответствии с данными российских «военкоров», путинская армия якобы продвинулась в западной части Запорожской области, в частности, на 1,5 километра в районе Работино и Новопрокоповки, и на несколько сотен метров в окрестностях Вербового. Впрочем, в ISW не наблюдают визуальных свидетельств, подтверждающих какие-либо успехи «второй армии мира» на указанных участках фронта.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW объяснили заявление Пескова о нежелании вести мирные переговоры с Украиной.