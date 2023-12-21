О том, что в Конгрессе, судя по всему, одобрят следующий пакет помощи нашей стране не ранее января 2024-го года, если не воспользуются «обходными путями», пишет «НБН», ссылаясь на заявление конгрессмена-демократа Майк Квигли, опубликованное «Голосом Америки».

По словам Квигли, если законопроект снова будет провален, придется прибегнуть к «процедурным методам», в частности, «освобождению» идентичных документов, предусматривающих финансирование Украины.

Так называемые петиции об «освобождении законопроектов», открывают возможности вынесения их на голосование, игнорируя процесс рассмотрения в комитетах. Кроме того, есть проекты законов касательно «чистого финансирования» Украины, являющиеся процедурной альтернативой.

Конгрессмен-демократ добавил, что он намерен настаивать на иных мероприятиях, которые смогли бы обеспечить выделение Украине суммы, достаточной на 3-4 месяца, акцентировав на непринятии подобного «плана Б», далеко не такого идеального, как первоначальный.

Ранее мы писали о том, как Данилов высказывался о сроках принятия решения Конгрессом США о помощи Украине.