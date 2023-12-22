О том, что введение так называемого «рекрутинга» в ряды ВСУ, вовсе отменяет стандартные мобилизацию и призыв, но поможет набрать в армии необходимую численность людей, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Минобороны Украины Иллариона Павлюка, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Павлюка, вследствие начала рекрутинговой кампании, у военнообязанных может сложиться неверное впечатление, что приоритетно страну станут защищать только те, кто намерен это делать на добровольной основа. Однако, в действительности, цель данного нововведения — лишь улучшение сервиса и подходов к мобилизационному процессу.

В частности, «рекруты» смогут самостоятельно, не дожидаясь повестки, «присоединиться» к ВСУ, и предварительно выбрать воинскую специальности. Таким образом, служить по-прежнему обязаны все военнообязанные, но при этом несколько расширен перечень небоевых профессий в войсках (в рамках рекрутинга, а не мобилизации), «несмотря на то, что в армии действительно большая потребность в разных специальностях».

Ранее мы писали о том, что Умеров проговорился о рассылке повесток военнообязанным гражданам за пределами Украины.