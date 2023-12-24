О том, что поздней ночью 24-го декабря текущего года, «вторая армия мира» вновь атаковала территорию нашей страны, применив 15-ть ударных беспилотников типа «Шахед» из района у Приморско-Ахтарска (Российская Федерация), пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, благодаря эффективной работе подразделений Воздушных Сил и Сил Обороны Украины, было «приземлено» 14-ть российско-иранских «Шахедов», пытавшихся пролететь над Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областями.

Ранее наш информационный портал писал о том, что 23-го декабря оккупационные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по территории украинского города Херсона.