О том, что подобной обновленной политикой Белого Дома предусматривается усиление позиций Банковой, в частности, благодаря формированию так называемой «сильной руки» в случае проведения мирных договоренностей с Кремлем, пишет «НБН», ссылаясь на материал Politico.

Как стало известно, пока открытых корректировок в намерениях Белого Дома не фиксируется, однако сейчас США «кулуарно» обговаривают с Украиной сценарий, касающийся отхода защитников на углубленные оборонительные позиции, включая расширение противовоздушной обороны, сооружение фортификаций на передовой и противотанковых заграждений/рвов у границы с Беларусью. Предполагается, что вышеописанный пересмотр тактики поможет Киеву укрепить позиции в вероятных переговорах с Москвой.

Кроме того, еще один шаг, позволяющий нашей стране занять более выгодную позицию в переговорном процессе с государством-террористом, — ускорение процесса принятия Украины в Североатлантический Альянс, однако быстрая интеграция в НАТО все же не планируется, а ВСУ не прекращают контрнаступление, от которого администрация Байдена пока «не отговаривает».

В частности, дискуссии о мирных переговорах инициируются, но в Белом Доме не могут официально изменить свои взгляды из-за политического риска для Байдена. Стоит отметить, что такая смена стратегии спровоцирована предстоящей в США президентской гонкой — затянувшаяся война без значимой победы усложнит переизбрание Джозефа Байдена, сыграв на руку Дональду Трампу.

Ранее мы писали о том, что Байден утвердил финансирование обороны США на $886 млрд, выделив Украине лишь 300 млн.