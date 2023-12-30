О том, что ночью 30-го декабря, «вторая армия мира» продолжила осуществлять атаки на Украину, применяя российско-иранские дроны-камикадзе типа «Герань2-Шахед», пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Генштаба ВСУ.

Как стало известно, в ночь на субботу, российские войска вторжения в очередной раз совершили воздушное нападение на Украину, использовав 10 БпЛА типа «Герань2-Шахед-136/131». Благодаря эффективной работе мобильных подразделений и сил ПВО, 5 ударных беспилотников врага успешно уничтожены.

Отметим, что вышеуказанные дроны-камикадзе пролетали над Хмельницкой область, и, судя по всему, были нацелены на Староконстантинов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Данилов называл 5 пунктов, которые станут «мантрой» каждого украинца после массированной российской атаки 29-го декабря.