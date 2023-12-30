О том, что представители американского Конгресса пока не пришли к единому мнению касательно решения вопроса о безопасности границ с Мексикой и одновременной пролонгации поддержки Украины, но, вполне вероятно, — вскоре дело сдвинется с «мертвой точки», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главного переговорщика от Демократической партии, сенатора Криса Мерфи, опубликованное в Politico.

По словам Мерфи, переговорные процесс с Республиканской партией все еще застыл на стадии проработки окончательного текста соглашения. Однако, уже известно — демократы станут настаивать на заключении подобных договоренностей по Украине и Мексике не ранее 8-го января 2024-го года, когда все законодатели наконец вернутся с каникул.

Впрочем, переговорщик от демократов добавил: нет абсолютной гарантии того, что какое-либо возможное предложение будет принято, в особенности, учитывая приближение двух сроков госфинансирования в 2024-м году. В частности, сущность долгожданного соглашения предвидится настолько сложной, «что мы не узнаем, есть ли у нас голоса, пока не вернем его [документ] на наши собрания».

Ранее мы писали о том, что Байден утвердил финансирование нацобороны США на $886 млрд, выделив Украине лишь $200 млн.