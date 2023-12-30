О том, что на территории нашей страны, только на протяжении 2-х последних недель, были «утилизированы», как минимум, 5-ть высших офицеров «второй армии мира», и это, не считая прочей «живой силы» противника, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Медиазоны».

В соответствии с обновленным списком, основанным на подтвержденных и верифицированных данных касательно потерь оккупантов на украинском фронте в период с 15-го декабря по 29-е декабря, в перечень «двухсотых» добавилось еще 1 175 «хороших русских», включая 5-ть офицеров — 1-го полковника и 4-х подполковников.

Кроме того, согласно оцениванию российских расследователей, 2023-й год стал для захватчиков «более кровопролитным», если провести сравнение с предыдущим годом, когда были зафиксированы имена лишь 15 500 погибших оккупантов (из открытых источников).

Таким образом, «официальные потери» российских войск вторжения на данном этапе составляют не менее 40 500 человек поименно, однако, эти цифры вскоре увеличатся минимум на 30 процентов, в особенности, если учитывать последние ожесточенные бои.

Ранее мы писали о том, что «Кибер-Сопротивление» перехватило переписку с официальным подтверждением потерь оккупантов на уничтоженном «Новочеркасске».