О том, что прямо сейчас не прекращаются мероприятия по ликвидации последствий вчерашнего масштабного российского удара, под который попало не менее 120 городов и сел (сотни гражданских объектов), пишет «НБН», ссылаясь на обращение, опубликованной в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, в результате указанной атаки государства-террориста, суммарно пострадали 159 украинцев, из которых, по состоянию на 30-е декабря, к сожалению, зафиксирована гибель 39 человек.

Президент Украины добавил:

Мои соболезнования родным и близким. Всем раненым и травмированным оказана необходимая помощь.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Кличко уточнил количество погибших киевлян, объявив 1-е января днем траура в столице.