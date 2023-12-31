О том, что российско-оккупационные войска РФ, в эту ночь вполне способны осуществить любые доступные виды атак на Украину — как точечные удары, так и смешанные, ракетно-дроновые обстрелы, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, оккупанты намереваются в ночь на 1-е января спровоцировать замешательство у населения, прибегая к массированным ударам по городам Украины, и по этой причине, не следует впадать в панику, поскольку она также является оружием врага — «поэтому они и наносят мощные удары по жилым домам, чтобы погрузить людей в это состояние».

Спикер ОК «Юг» добавила: необходимо осознавать — враги в Новогоднюю ночь никуда не исчезнут, и лучше помнить, что «тревожный чемоданчик» должен всегда наготове.

Ранее мы писали о том, что в ISW проанализировали эффективность атаки украинских БПЛА на российские военные объекты 30-го декабря.