О том, что комитетом Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, в ближайшие дни начнется обработка вышеуказанного правительственного законопроекта, пишет «НБН», ссылаясь на заявление полковника СБУ, секретаря указанной парламентской структуры Романа Костенко, опубликованное «Укринформом».

По словам Костенко, в этот четверг, 4-го января, профильный комитет ВРУ приступит к проработке «мобилизационного» проекта закона, ранее зарегистрированного Кабмином. В частности, планируется провести слушания «всех стейкхолдеров» данных поправок.

Предполагается, что после вышеуказанных дискуссий и принятия надлежащих процедурных решений, законопроект все же отравят на доработку субъекту законодательной инициативы, то есть назад — в Кабинет министров.

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