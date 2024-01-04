О том, что Вашингтон фактически исчерпал бюджетные средства, необходимые для пролонгации военной поддержки Украины, пишет «НБН», ссылаясь на подтверждение координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби, прозвучавшее в период проведения брифинга в Белом Доме в среду, 3-го января, и опубликованное YouTube-каналом «PBS NewsHour».

По словам Джона Кирби, США практически предоставили Украине финальный пакет помощи по поддержке сферы безопасности, на который оставались средства, в частности, это произошло в преддверии Нового года и после Рождества.

Представитель Белого Дома в очередной раз подчеркнул:

И мы должны получить поддержку Конгресса [одобрение законопроекта], чтобы мы могли продолжать это делать.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в СМИ рассказывали о плане Европы по поддержке Украины на случай прихода Дональда Трампа к власти в США.