О том, как в украинском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на такой «месседж» Миллера, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий спикера МИД Олега Николенко, опубликованный в «Европейской правде».

По словам Николенко, вышеописанное сообщение Миллера не стоит воспринимать как явное желание США урезать поддержку Киева, поскольку на данный момент Вашингтон открыто показывает четкое понимание критически важной необходимости по предоставлению нашей стране разносторонней, как военной, так и финансовой помощью, «чтобы мы одержали победу».

Спикер МИД Украины добавил, что Миллер указывал на «трансформацию помощи» лишь тогда, когда Украина сможет в самостоятельном порядке удовлетворять собственные потребности.

Николенко акцентировал:

А пока нам нужна поддержка, чрезвычайно важно, чтобы Конгресс США как можно быстрее принял решение о дальнейшем финансировании Украины в заявленном объеме.

Ранее мы писали о том, что Кирби заявлял — у Соединенных Штатов закончились бюджетные средства на помощь Украине.