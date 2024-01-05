О том, что представителями партизанского движения проведены разведывательные мероприятия, касающиеся последствий удара Сил Обороны Украины по радиолокационной станции на временно оккупированном Крымском полуострове, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «АТЕШ».

Как стало известно, агенты «АТЕШ» изучили текущую ситуацию рядом с воинской частью связи в окрестностях Евпатории, по которой вчера был нанесен ракетный удар, и уже предоставили надлежащую информацию Силам Обороны нашей страны.

В частности, атакой был поражен пункт управления, отвечающий за поддержку защищенного канала связи с Москвой, включая координирование работы средств ПВО всего Крыма. Также, уничтожена радиолокационная станция путинской армии, что существенно ослабит оборонный потенциал захватчиков на полуострове.

Ранее мы информировали о том, что СМИ сообщали, какие потери понесли оккупанты после удара по командному центру в Севастополе.