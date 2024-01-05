О том, что в соответствии с публикациями российских пропагандистских Telegram-каналов, частично приближенных к военному руководству государства-террориста, в результате вчерашней украинской атаки на командный пункт оккупантов в Крыму были «утилизированы» высокопоставленные офицеры и спецназовцы путинской армии, пишет «НБН», ссылаясь на материал LIGA.NET.

Как стало известно, вышеуказанные росСМИ сослались на источники в Генштабе и Минобороны страны-агрессора, заявив — защитники Украины запустили якобы 10-ть ракет по военному объекту, 3-ри из которых эффективно «попали точно в цель». В частности, благодаря этому удару, было уничтожено 23-ри российских оккупанта, из которых 5-ть человек являлись высокопоставленными офицерами «второй армии мира». Кроме того, «демилитаризировано» и 9-ть спецназовцев.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW объясняли, почему Кремль начнет закупать больше баллистических ракет в «дружественных» странах.