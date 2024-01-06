О том, почему после последнего обмена военнопленными с Россией, нашему государству не удалось освободить ни одного «азовца», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, озвученное во время трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Буданова, на данном этапе «Россия ведет свою привычную игру», пытаясь разыграть карту, для социально усложненных, в понимании Кремля, слоев украинского социума, к которым, в частности, можно отнести вопросы, касающиеся бригады «Азов». Именно по причине слишком сильной «натянутости» данного вопроса, эта тематика в обществе воспринимается весьма болезненно.

Буданов подчеркнул:

И они [Россия] мечтают о том, что игра на этой тематике даст им какую-то пользу по дестабилизации нашей страны. Это не так.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в ISW объясняли, почему Москва внезапно изменила свое решение по обмену пленными с Украиной.