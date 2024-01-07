О том, что комитетом ВРУ, отвечающим за вопросы нацбезопасности, обороны и разведки, будет принято окончательное решение касательно мобилизационного законопроекта во вторник, 9-го января, однако не в первой редакции, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт главы данной парламентской структуры Александра Завитневича.

По словам Завитневича, документ о мобилизации не станут принимать в том варианте, в котором он был подан на рассмотрение, поскольку существует целый перечень дискуссионных нормативов, не одобряемых членами комитета. На данном этапе, ключевой задачей комитетчиков является поиск баланса между конституционными правами граждан и необходимыми мероприятиями для решения задач мобилизации, ограничивающие указанные права.

Кроме того, стоит учитывать и возможности экономической сферы Украины — появились «крайне сложные вопросы» касательно финансового обеспечения мобилизации, включая источники покрытия потребностей. То есть, в целом, определенные нормы этого проекта закона должны претерпеть значительные коррективы при рассмотрении в Раде.

Ранее мы писали о том, что при разработке законопроекта об изменении мобилизационного процесса, будет подниматься вопрос касательно привлечения в ВСУ украинцев, находящихся в других странах.