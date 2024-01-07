О том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, станет временным президентом Европейского Совета, если нынешний глава Шарль Мишель откажется от своего поста после избрания в Европарламент, но есть нюансы, пишет «НБН», ссылаясь на материал Politico.

Как стало известно, в ситуации, когда Мишель уйдет в середине июля в Европарламент, после возможного своего избрания, лидерам Евросоюза необходимо будет экстренно договориться относительно его преемника. Если данный вопрос быстро не урегулируют, Орбан, чья страна должна принять ротационное 6-месячное председательство в Совете ЕС с июля, окажется временным президентом Европейского Совета на аналогичный срок.

Впрочем, уже сейчас, большая часть из 26 глав государств ЕС, отчаянно хотела бы не допустить подобного варианта, учитывая выросшую напряженности между ними и Орбаном, в частности, вследствие актуального вопроса касательно блокировки пролонгации поддержки Украины Венгрией.

Ранее мы писали о том, что СМИ раскрыли, чем Кремль угрожает Орбану из-за встречи с Зеленским.